歌手の原田悠里（７０）が今月、６０枚目のシングル「運試し」を発売した。大台に到達した楽曲は同世代への応援歌で、原田は「私たち世代にエールを届けたい。一緒になって腕を振り上げてもらいたい」と意気込んだ。原田は６０という数字に「還暦になった気分」とジョークを飛ばし、「『えっ？６０枚目？みたいな感じ』。（運試し）させてもらえるんだな、まだ運が残ってたかって。だんだん自分が背中を押されてきましたね」と