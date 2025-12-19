高価なものを買ったのに「もったいなくて使えない」としまい込んでしまうことは多いでしょう。Instagramで日々の気づきやライフハックを投稿している増田さんの『コンフォート原則』の考え方が多くの共感を集めています。【漫画】『コンフォート原則』（全編を読む）増田さんが紹介するコンフォート原則とは、「長く使うものや頻繁に使うものにお金をかけよう」という考え方です。毎日何時間も座る椅子や、何度も身につける下着な