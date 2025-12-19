私はハスミです。わが家は3人暮らしで、家族は夫のマサキと2歳の息子・ヨウタ。義実家は車で2時間くらいのところにあって、夫の強い要望で1シーズンに一度くらいの頻度で帰省しています。いつも息子にとても親切にしてくれる義両親。ありがたくは感じています……が、私には不満がひとつ。それは帰省するたび持っていく手土産に、義母が必ず文句をつけること。ちょっとしたことではありますが、いつもイライラしてしまいます。今日