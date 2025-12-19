【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：47,951.85 △65.88（12/18）NASDAQ：23,006.36 △313.04（12/18） 1.概況 18日の米国市場は主要3指数が揃って反発しました。同日発表された11月の米CPI（消費者物価指数）が市場予想を大幅に下回ったことが好感され、直近にて調整色の強かったAI関連株やハイテク株に見直し買いが入りました。ダウ平均は215ドル高の48,101ドルと反発して取引を開始しました。