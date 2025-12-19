プロ野球独立リーグ「ルートインＢＣリーグ」に東京都内の球団が初めて参戦する見通しになった。活動拠点は東京都青梅市とあきる野市で、地域一体で支援しようと、青梅市は１６日、球団を設立した「レジデンシャル不動産」（足立区）などと包括連携協定を結んだ。新球団は、２０２７年からリーグ戦に挑む予定。（鈴木章功）仮称の球団名は「東京レジデンシャル」で、ＢＣリーグの準加盟承認を受けて１１月に設立された。今後、