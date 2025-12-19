カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2025年12月18日(木)よりユーザーへの日頃の感謝を込めて、対象作品の単行本1巻分の購入で1巻から3巻までが読める『BUY1 GET3イベント』を期間限定で開催する。■『BUY1 GET3イベント』概要期間中に対象作品の1巻から3巻のうち、いずれか1巻を購入すると、残りの未購入の2巻分が自動で「購入済み」となる大変おトクな企画。詳細についてはイベントページにて。