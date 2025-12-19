奈良公園でホルンを吹くと、何が起こるかご存知でしょうか?こうなるんです!おはようございます。 朝から元気いっぱいです。 (@KASUGASHRINEより引用)おはようございます。朝から元気いっぱいです。#春日大社 #奈良 #神鹿 #奈良の鹿 #神さまのお使い #鹿寄せ pic.twitter.com/hUiy77S6qJ- 春日大社 kasugataisha shrine (@KASUGASHRINE) December 6, 2025森の中を一斉に駆けていく鹿の群れ。いったい何頭いるのか分かりませんが、す