マリーゴールドは１８日、来年１・３大田区総合体育館（午後２時半ゴング）の全対戦カードと試合順を発表した。第３試合のスペシャル・シングルマッチでメガトンが「人気者Ｋ」と対戦する。「Ｋ」の正体は、試合当日の入場曲で判明するが１８日に都内で行われた記者会見でメガトンは「Ｋ」について「グレート・カブキ？佐々木健介選手。拳王選手」と予想し「ドキドキワクワクですよね」と胸をときめかせた。そして「当日まで