フランス生まれのスポーツブランド「ルコックスポルティフ」が19日までに公式インスタグラムを更新。契約プロゴルファー・菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）のミニスカ・ゴルフウエア姿をアップした。「今シーズンもトーナメントでルコックスポルティフ契約プロの菅沼菜々プロが活躍しました！」と報告。同社のウエア姿の菅沼の写真をアップし「来シーズンも菅沼菜々プロが着用するウェアに注目してください！」とつ