【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比11銭円高ドル安の1ドル＝155円52〜62銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1719〜29ドル、182円36〜46銭。朝方発表された11月の米消費者物価指数（CPI）はインフレ鈍化を示した。ただ米政府機関の一部閉鎖の影響で通常より下振れしたとの見方から様子見ムードが広がり、値動きは限定的だった。