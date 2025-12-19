ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一(49)が19日までに自身のXを更新。年末の大掃除のため増える“危険なごみの捨て方”を指摘した。滝沢は「年末になってくると大掃除で一気に片付けるのか可燃ごみにスプレー缶を混ぜる方がいます」と報告。「清掃車で回収する時に破裂する恐れがありますので、指示に従って出してください」と指摘した。続けて「うちは中身を使い切って穴を開けずに不燃ごみで出