フランスのパリで11年に結成された音楽ポップユニット「レ・ロマネスク」の公式SNSは19日、ドラマー・パーカッショニストのyoshie＊こと平ヶ倉良枝さんが11月下旬に亡くなったと発表した。かねてより病気療養中だったという。「故人およびご遺族の意向により、通夜…葬儀は12月上旬、近親者のみで執り行われました」と明らかにした。レ・ロマネスクは、世界12か国50都市以上で公演したのち、フジロックフェスティバル出演を機に帰