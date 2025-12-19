スポーツ界のオフレコ話を深掘りして楽しむ裏話バラエティ『オフレコスポーツ』。12月19日（金）深夜放送の同番組には、芸能界屈指のプロレスファンであるケンドーコバヤシがゲストとして登場。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！新日本プロレスの「新日本プロレス1.4東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューSP」（2026年1月4日放送）が間近に迫り、熱い注目を集めているプロレス。今回は、レジェンドレスラーたちの引退を中