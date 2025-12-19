１９日の東京株式市場はハイテク株を含め幅広い銘柄に買いが優勢となり、日経平均株価は反発する公算が大きい。前日は一時４万８０００円台まで水準を切り下げる場面があったが、大引けはかろうじて４万９０００円台をキープした。値上がり銘柄数が全体の６５％を占めるなど中小型株の物色意欲は旺盛だったが、きょうもその流れが続くかどうかが注目される。前日の欧州株市場ではドイツやフランスなど主要国の株価をはじめ