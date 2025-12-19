スーパーで手に入る身近な果物について、子どもに素朴な質問をされたときにうまく答えられるだろうか。スイカの白い種、イチゴのつぶつぶ、種なしブドウの繁殖方法など、意外と知らない果物の豆知識をご紹介する。※本稿は、日本作物学会編『農作物のひみつ』（化学同人刊）収録の「スイカの白い種は黒い種とは違うもの？」「イチゴのつぶつぶは種じゃないの？」「種のないバナナやブドウをどうやって増やす？」を一部編集したもの