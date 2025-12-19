― ダウは65ドル高と5日ぶりに反発、CPIが市場予想を下回ったことでハイテク株が買われた ― ＮＹダウ 47951.85 ( +65.88 ) Ｓ＆Ｐ500 6774.76 ( +53.33 ) ＮＡＳＤＡＱ 23006.36 ( +313.03 ) 米10年債利回り4.119 ( -0.033 ) ＮＹ(WTI)原油 56.00 ( +0.06 ) ＮＹ金 4364.5 ( -9.4 ) ＶＩＸ指数16.87 ( -0.75 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49300 ( +150 )