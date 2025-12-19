大阪3月限ナイトセッション 日経225先物49270+120 （+0.24％） TOPIX先物3366.5+2.0 （+0.05％） シカゴ日経平均先物49300+150 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 18日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。11月の米消費者物価指数（CPI）は前年同月比2.7％上昇、変動の大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは同2.6％上昇といずれも予想を下回り、コア