timelesz・菊池風磨さんが主演を務めるドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』(毎週水曜24時24分〜)が、2026年1月7日(水)より日本テレビ系で放送される。【画像】「菊池くんじゃなきゃダメだから！」加藤浩次監督と菊池風磨の2ショット『こちら予備自衛英雄補?!』菊池風磨の主人公ビジュアル■前代未聞！アクションなしの密室ヒーローコメディー加藤浩次さんが原作・脚本・監督を務める本作は、ヒーローものなのにアクションがない、密