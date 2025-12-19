12月19日から開幕する全日本フィギュアスケート選手権。今年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の最終選考会をも兼ねている。男女シングルの枠はわずか3枠。初日は男子・女子ショートが行われる。日本最高峰の舞台・全日本選手権で、どんな演技を見せてくれるのだろうか。全てが決まる大舞台に挑む、男子ショートプログラムの滑走順は以下の通り。【第1グループ】（1）植村駿（うえむら・しゅん）16歳/就実学園今シーズンから