ガールズグループ「SAY MY NAME（セイマイネーム）」が、3枚目のEP「＆Our Vibe」を29日にリリースする。韓国メディアが報じた。注目はタイトル曲「UFO（ATTENT！ON）」で、HITOMI（ヒトミ）、KANNY（カニー）、DOHEE（ドヒ）が、作曲作業に参加した。17日に公式SNSにトラックリストを公開した。新アルバムには、5曲が収録された。「UFO（ATTENT！ON）」の他、「Bad Idea」「Delulu Solulu」「Hard to Love（ハートLOVE）」「SAY M