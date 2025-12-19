もはや日本文化の一部ともいえる「推し活」だが、懸念もあるという好きなアイドルのCDはもちろん、グッズは買えるだけ購入し、コンサートやライブがあれば海をも超えて会いに行くーー。いわゆる「推し活」は、この10年で非常に身近な消費行動となった。【写真】推し活の対象となる現役首相民間のマーケティング会社「推し活総研」が2万人以上を対象に行った調査によれば、その経済規模は年間3兆5000億円とも試算され、1人あたりの