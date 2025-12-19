ハルク・ホーガン7月24日逝去 享年71「フロリダのバンドマン」との再会長州 力（元プロレスラー）新日本プロレスに入ってすぐフロリダに修行に出されて、マサオ（元レフェリーのタイガー服部）の家でしょっちゅう晩飯を食べていたんだけど、いつも隣の家の２階から大音量のロックが流れてくるわけ。ある日、そこに住んでいる男が顔を出した。それがホーガン。帰国して何年か経ったある日、「初来日の新外国人レスラー」が来たの。