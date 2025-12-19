19日午前6時20分ごろ福岡市南区市崎で、「2階建ての1階から火が出ている」と建物の住人から消防に通報がありました。消防車18台が出動して消火活動を行い、午前7時半の時点で、鎮火状態だということです。2階建ての住宅1棟が焼けましたが、ケガ人などの情報は入っていません。