女優・南沙良が寝癖ショットを披露した。１９日までに更新したインスタグラムで「ねぐせファクトリー」とつづって、上に向いてピョコンと立つ髪の毛の様子をアップ。「髪の毛ほっそ。笑」とツッコんでいた。この投稿には「素晴らしい立ち方」「妖怪アンテナだ」「芸術的」「くせが強い」「美しいカーブ！」「ツノくらいある」などの声が寄せられている。