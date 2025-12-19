元グラビアアイドルでセクシー女優の矢埜愛茉が、27日午後11時55分放送のケンドーコバヤシ主演の風俗ドラマの第21弾『桃色探訪〜伝説の風俗〜【横浜・野毛町編】』（CS放送「映画・チャンネルNECO」）に出演する。【写真】かわいすぎるバニーガール姿を見せた矢埜愛茉本シリーズは、ケンドーコバヤシ演じる、うだつが上がらないサラリーマン・梶山恒夫が、己の勘と経験を頼りに「今月はこの一発に懸ける！」と極上の風俗を追い