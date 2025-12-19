◎全国の天気西日本と東日本は、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、午後はだんだんと雲が多くなり、夜は東海や西日本で雨の所もありそうです。北日本も広く晴れますが、午後は北海道で雲が増えて、夜は雨や雪の降る所があるでしょう。◎予想最高気温前日より高い所が多く、東海と西日本は広く15℃以上となりそうです。大阪は16℃、福岡は19℃で日差しが暖かいでしょう。関東は前日と同じくらいで、東京は12℃の予想です。仙台は