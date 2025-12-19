スポーツでパフォーマンスを上げるためには何をしたら良いのか？誰もが考えるのは、体力をつけトレーニングで技術を磨くこと。身体を作るためには食事の仕方や栄養面に気を配ることも重要だ。その結果、どうしても“睡眠”が後回しになりがちだと嘆くのが、日本でただ一人と言われる“スリープトレーナー”ヒラノマリ氏。アスリート専門の「睡眠のパーソナルトレーナー」だ。睡眠は、人間のパフォーマンスにどれほどの影響がある