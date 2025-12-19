今年デビュー25周年を迎えたソニンさん。多くの“チャレンジ”を経て、彼女が見つけた自分らしい不調との向き合い方とは？カラダからのサインに耳を傾けること17歳から芸能活動に従事し、今年デビュー25周年。日本のミュージカルシーンには欠かせない存在であり、舞台やドラマなど幅広いフィールドで活躍しているソニンさん。長きにわたる活動のなかで、自分との向き合い方は大きく変わったという。「20代前半ぐらいまでは、ダイエ