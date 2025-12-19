福岡の男子高校生が、剣道部の上級生からいじめを受け4年前に自殺した問題で、遺族が19日、当時の剣道部の顧問らを相手取り、損害賠償を求める訴えを起こすことが分かりました。福岡県宗像市の東海大学付属福岡高校の剣道部に所属していた侑大さんは、上級生からいじめを受け、2021年に17歳で自ら命を絶ちました。侑大さんの遺族が、いじめにかかわったとされる当時の上級生4人に対し損害賠償を求めた裁判では、すでに3人と和解な