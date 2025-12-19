マツダがオートサロン出展概要を発表マツダは、2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催の『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。【画像】TAS2026マツダブース展示内容と欧州で公開された新型CX-5全106枚今回のオートサロンでは、スーパー耐久シリーズに参戦した『マツダスピリットレーシング3フューチャーコンセプト（55号車）』、『マツダスピリットレーシングRSフューチャーコンセプト（12号車）』、そしてXCRスプリン