日本銀行は、19日の金融政策決定会合で約1年ぶりに政策金利を引き上げる見通しです。政府も円安是正のため、容認するとみられます。【映像】小玉チーフエコノミストのコメント「円安が進むと物価が上がってしまう。政府の物価高対策にもある意味逆行するという動きになってきますので、日銀と政府、円安ということに関しては問題意識を共有していると思う」（明治安田総合研究所・小玉祐一チーフエコノミスト）日銀は今年1月以