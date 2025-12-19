一瞬の勝機を見逃さなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合。EX風林火山・内川幸太郎（連盟）がトップを獲得。序盤から試合をリードし、中盤の仕掛けが決め手となって個人7勝目を挙げた。【映像】一瞬の勝機を見逃さない内川（試合ダイジェスト）この試合は東家からTEAM雷電・黒沢咲（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、内川、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで開始した。東2局、内川は123