19日未明、愛知県南知多町で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、火事があったのは南知多町内海の木造2階建ての住宅で、午前0時半ごろ、「炎が上がっている」と近所に住む男性から110番通報がありました。消防が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元の住宅が全焼したほか、東隣の空き家にも燃え広がるなど、隣接する3棟にも延焼しま