トヨタ自動車グループの労働組合でつくる「全トヨタ労連」は、2026年の春闘について、6年連続で統一した賃上げの金額を示さずベースアップを要求する方針を固めました。およそ36万人が加盟する全トヨタ労連は、来年の春闘でベアを求めるものの、金額は各組合の判断に委ね、統一の要求額を示さない方針を固めました。全トによりますと、企業ごとの経営環境や課題の違いが大きくなっていることに加え、「トランプ