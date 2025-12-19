山梨県・富士河口湖エリアに、2025年12月11日、富士山を独占できる絶景のグランピングリゾート「グランピングB&V富士山河口湖」がグランドオープンした。都心から車で約90分という好立地に、全23棟が集結する関東最大級の規模を誇るリゾート施設だ。すべての客室から雄大な富士山を一望できるほか、バナジウム鉱泉の客室風呂とプライベートサウナも全棟に完備。極上の景色と癒やし体験を同時に楽しめる注目のスポットを紹介し