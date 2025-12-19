株式会社スクウェア・エニックス(以下、スクウェア・エニックス)の人気ゲーム『ニーア オートマタ』に登場する主人公・2Bの象徴的な武器「白の契約」。その等身大レプリカが、スクウェア・エニックスの全面監修のもとヒビノ株式会社から発売され、2025年6月6日より公式ECサイトで予約販売が開始され話題となった。【画像】幾多の戦いを経て刻まれた刃こぼれや錆、使い込まれた柄の風合いが見事に再現されているゲームの世界観を現