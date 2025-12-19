ワールドブランドラボ（WorldBrandLab）がこのほど発表した2025年度版（第22回）「世界ブランドトップ500」では、グーグルがアップルを抜いて首位に立ち、マイクロソフトが前回と同じく2位となり、アップルは3位に後退した。中国からは50ブランドがランクインし、国別のブランド数で世界3位だった。同ランキングは17日に米ニューヨークで発表され、同日に香港でも発表会が行われた。ランクインしたブランドの国別内訳を見ると、米