16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した大矢明彦氏、野村弘樹氏、片岡篤史氏が西武へFA移籍した桑原将志のDeNAの“センター”の穴について言及した。野村氏は「ベイスターズの人気のある選手だったし、彼が塁に出るとハマスタでやっている時は盛り上がるので、守備もハッスルプレーも多いし、ガッツマンなんで僕も大好きな選手だった。来年いないのは残念なんですけど、今シーズンに限