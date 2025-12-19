千葉県茂原市で30代の男性に軽乗用車でぶつかり重傷を負わせ、そのまま走り去ったとして、トラック運転手の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、千葉県茂原市のトラック運転手・田中玄八郎容疑者（52）です。警察によりますと、田中容疑者は今月11日、茂原市で横断歩道を渡る30代の男性に軽乗用車でぶつかりけがをさせ、そのまま走り去った疑いがもたれています。30代の男性は、頭がい骨を骨折するなどの重傷