けさ、東京・江東区の店舗兼住宅の3階建ての建物で火事があり、男性1人が意識不明の重体です。きょう午前5時半ごろ、東京・江東区千田の3階建ての建物で「2階から火がでている」と119番通報がありました。火はおよそ1時間半後に燃え広がるおそれがなくなりましたが、警視庁などによりますと、この建物の2階から3階にかけて40平