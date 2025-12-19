茨城県阿見町の自宅で２０年間、冷凍庫に長女の遺体を隠したとして死体遺棄罪に問われた同町の被告の女（７６）に対し、水戸地裁土浦支部（朝倉静香裁判官）は１８日、拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）の有罪判決を言い渡した。長女が亡くなった経緯については、今年９月に死亡した夫が当時に殺害したと認めた。判決によると、被告は２００５年７月１６日頃、自宅で長女（当時２９歳）が夫に殺害され、死亡してい