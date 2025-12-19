お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が18日、X（旧ツイッター）を更新。13日に行われた格闘技イベントBreakingDown（BD）18の前日公開計量で、第5試合で対戦する相手に対しフェイスオフの時に突然、不意打ちでビンタした江口響に対し、痛烈な私見をつづった。この件では江口が、相手の竜に対し、フェイスオフの際に突如ビンタし、竜が地面に昏倒。その後、竜のくも膜下出血が判明してネット上などで大きな批判が起きる騒動に発展。