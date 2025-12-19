女優・田中みな実（３９）のオフショットが公開された。出演していたＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」のインスタグラムが１８日までに更新され、「最終回でやっと本当の“家族”にになった本橋家の素敵なオフショット」と説明。本橋さゆり役を演じた田中と、夫の慎吾役を演じた俳優の笠松将（３３）、息子・圭吾役の郄嶋龍之介が集まった。最終回でさゆりは、夫の不正をリークしながらも、受け止めてともに生きていく