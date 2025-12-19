マリーゴールドは１８日、来年１・３大田区総合体育館（午後２時半ゴング）の全対戦カードと試合順を発表した。メインイベントはワールド王者・青野未来が桜井麻衣と初防衛戦。セミファイナルでＧＨＣ女子王者でマーベラスの彩羽匠に岩谷麻優が挑戦する。さらにユナイテッド・ナショナル王者のビクトリア弓月が越野ＳＹＯＫＯ．と３度目の防衛戦。ツインスター王者チーム・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩが野崎渚＆瀬戸レアと３度目