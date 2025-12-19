「アスリートの声を聞く」─。2025年9月開催の「東京2025世界陸上」では、多くの選手がアシックスの製品を着用した。中でもマラソンではナイキ、アディダスという世界のライバルを抑えてトップシェアを獲得。そのためにはアスリートのニーズに応える製品開発が重要。また、スポーツは疲弊する地方経済の活性化にもつながるとして、各地でイベントも企画。「スポーツの垣根を低くしたい」と語る廣田