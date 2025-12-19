米ＣＰＩ受けドル安ドル円は一時１５５．３０円近辺に下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ＮＹ時間に入ってドル売りが優勢となり、ドル円は一時１５５．３０円近辺に下落。この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）にドル安で反応。総合指数で前年比２．７％、コア指数で２．６％と予想外の伸び鈍化となった。 追加利下げ期待を高める数字となったものの、数字の割には動きは限定的な印象もあった。今回は政府機