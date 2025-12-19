朝のドル円は１５５円５０銭台、海外市場で１５６円手前から１５５円３０銭割れまで＝東京為替 朝のドル円は１５５円５０銭台での推移。ロンドン市場で１５５円９７銭と１５６円手前まで上昇も、大台を付けきれず、逆に１５５円２９銭まで下げたが、その後少し戻してもみ合い。今日昼前後の日銀会合待ち。 USJDPY 155.55