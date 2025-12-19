元SKE48のタレント須田亜香里（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿を披露した。10月31日に誕生日を迎えた須田。「実は最近いいカメラをゲットしました」とした上で「写真はバースデーイベントの時の」と自身の写真をアップ。王冠の髪飾りをつけてフリルが付いたピンクのドレスを身にまとい、さまざまなポーズを決めたショットを披露した。フォロワーからは「その笑顔大好き」「写真がカメラ