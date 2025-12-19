タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“にゃんにゃん脚出しサンタ”姿を披露した。「お知らせ12/24から所属事務所スリーライズのクリスマス記念ガチャがスタートします」と報告し、猫サンタのコスポレでにゃんにゃんポーズしている写真をアップ。「個人的にアクスタがちょーかわいいのでみんなにぜひゲットしてもらいたい気持ち！全10種、ぜんぶあたりだよ」