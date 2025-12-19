※2025年10月撮影トップ画像は、大宮神社の西側の階段。住宅街に下ります。ビルの4〜5階くらいありそうです。下から見上げると、左側の公園部分よりも神社は木々が多い感じですね。※2025年10月撮影大宮神社から700メートルほど歩いて流鉄の線路に当たりました。何か小さな石塔が並んでいます。※2025年10月撮影北側には、流山駅が見えます。※2025年10月撮影馬頭観世音菩薩の石碑です。一番背の高いものは「文政12年」（1829年）